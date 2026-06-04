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Над 250 участници ще се включат в най-голямото кросфит състезание у нас “Varna Throwdown 2026”

04.06.2026 / 16:03 0

Снимка Община Варна

254 състезатели от 14 държави: Полша, Украйна, Турция, Румъния, Дания, Грузия, Италия, Гърция, Молдова, Испания, Франция, Сърбия, Унгария и България, ще вземат участие в седмото издание на най-мащабното кросфит събитие у нас – “Varna Throwdown 2026”, което се провежда с активната подкрепа на Община Варна.

Арена на битките от 5 до 7 юни ще бъде площадката под Пантеона в Морската градина. Участниците в проявата ще бъдат разделени в 12 категории, обхващащи различни нива и възрасти и ще си разпределят общия награден фонд от внушителните 16 000 евро.

Надпреварата стартира в петък /05.06/ в 08:00 ч., с три събития. В съботния ден предстоят още две събития с разнообразни дисциплини, включващи тежки силови движения, гимнастически упражнения и кардио предизвикателства, а награждаването на призьорите е в неделя /07.06/ от 20:00 ч.

Главният организатор на събитието Борис Трендафилов покани всички варненци и гости на града да се насладят на атрактивното зрелище, където състезатели от цяла Европа ще покажат не само физическа сила , но и стратегия, умения и издръжливост. „Очаква ви състезание на световно ниво, като ви гарантирам, че “Varna Throwdown 2026” отново ще постави морската ни столица на картата на световния кросфит спорт“

 

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Редактор "Екип на Петел",

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