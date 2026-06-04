Над 250 участници ще се включат в най-голямото кросфит състезание у нас “Varna Throwdown 2026”

Снимка Община Варна

254 състезатели от 14 държави: Полша, Украйна, Турция, Румъния, Дания, Грузия, Италия, Гърция, Молдова, Испания, Франция, Сърбия, Унгария и България, ще вземат участие в седмото издание на най-мащабното кросфит събитие у нас – “Varna Throwdown 2026”, което се провежда с активната подкрепа на Община Варна.

Арена на битките от 5 до 7 юни ще бъде площадката под Пантеона в Морската градина. Участниците в проявата ще бъдат разделени в 12 категории, обхващащи различни нива и възрасти и ще си разпределят общия награден фонд от внушителните 16 000 евро.

Надпреварата стартира в петък /05.06/ в 08:00 ч., с три събития. В съботния ден предстоят още две събития с разнообразни дисциплини, включващи тежки силови движения, гимнастически упражнения и кардио предизвикателства, а награждаването на призьорите е в неделя /07.06/ от 20:00 ч.

Главният организатор на събитието Борис Трендафилов покани всички варненци и гости на града да се насладят на атрактивното зрелище, където състезатели от цяла Европа ще покажат не само физическа сила , но и стратегия, умения и издръжливост. „Очаква ви състезание на световно ниво, като ви гарантирам, че “Varna Throwdown 2026” отново ще постави морската ни столица на картата на световния кросфит спорт“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!