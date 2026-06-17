Над 277 тона пипер, домати, лимони, риба, мед и млечни продукти от трети държави не са допуснати в страната през май

снимка: БАБХ

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на осемте гранично контролно-пропускателни пункта, през май в страната не са допуснати 43 пратки с над 277 тона стоки от трети държави.

Сред несъответстващите пратки са продукти от неживотински произход - пипер, домати и лимони с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. При фитосанитарния контрол са отхвърлени лозови листа, поради забрана за внос в Европейския съюз (ЕС), както и плодове и зеленчуци с несъответствия във фитосанираните сертификати. В категорията продукти от животински произход са спрени за внос - замразена риба, сладолед на прах, пчелен мед и млечни продукти.

Общо 29 уведомления са регистрирани в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията е постоянен и цели недопускане на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и гарантиране на безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите, посочват от БАБХ.

Редактор "Екип на Петел",

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