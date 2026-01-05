Над 28 500 проверки са извършени в горските територии на СИДП през 2025 г.

Снимка: СИДП

През изминалата година в горските територии на Североизточното държавно предприятие (СИДП) са извършени над 28 500 проверки, като основно те са в обекти за добив на дървесина – 8360, на моторни превозни средства – 9575, на ловци – 7375 и 465 инспекции на събирачи на трюфели.

При проверките са задържани 120 пространствени кубически метра дърва за огрев, 154 кг. недървесни горски продукти, 6 автомобила, 29 каруци и 12 моторни триона, като на нарушителите са съставени 202 акта за административни нарушения, съобщават от СИДП.

Графиците за дежурствата през новата година вече са готови, като служителите на стопанствата продължават с интензивните проверки и през почивните дни около нова година. При една от тях са задържани 2 пространствени кубически метра дърва за огрев на територията на ДГС - Цонево.

Целта на всички работещи в СИДП е през 2026 г. нарушенията да бъдат сведени до минимум, а държавните горски територии да бъдат опазени от посегателства, бракониерски прояви и пожари, добавят от СИДП.

