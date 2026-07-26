Над 30 доброволци участват в гасенето на пожара край Кърналово

Снимка: Фейсбук, Кърналово, Кр. Барбарова

Повече от 30 доброволци, пожарникари и два екипа на Аварийното звено към Община Петрич участват в гасенето на пожара край селата Кърналово и Михнево. Това съобщи за БТА кметът на село Кърналово Николай Златков.

По думите на кмета е засегната голяма площ. Сигнал за огъня е подаден малко преди 18:00 ч. Горят сухи треви и храсти. На места огънят доближава пътя между двете села. На място има служители на Районно управление - Петрич, които при необходимост ще затворят движението в участъка.

В момента пожарът се разпространява във висока местност. Има багер, който прави просеки, за да ограничи достигането на огъня до лозови насаждения и селскостопански постройки.

Началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев, информира по-рано, че на място са изпратени два екипа на пожарната. Възможно е вятърът, който се усеща в района, да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, смята началникът на пожарната.

Редактор "Екип на Петел",

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