Над 30 са участъците с повредени мантинели между София и Правец

Кадри bTV

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела. Това установи проверката на bTV Новините.

„Колко му е да излезеш от Витиня“ - с тези думи шофьорът на камион описва дупката в мантинелата на един от най-опасните завои на магистралата.

Ивайло Йорданов често минава по тази маршрут.

„Снадките на всички мостове са ужасни, има някакви слягания. Мантинелите не знам там е дълга тема. Тук се минава на руско рулетка - ако оцелееш, оцелееш“, казва той.

Точно преди месец след тунела „Витиня“ става катастрофа - тежкотоварен автомобил помете мантинелите, като направи огромна дупка. От другата страна има също друга, тя пък е с път към пропастта.

От документ на АПИ става ясно, че към този участък на „Хемус“ ангажимент има обединението ДЗЗД „Безопасност запад“.

Пред bTV изпълнителният директор на една от фирмите каза, че действащ договор няма.

„Съгласно закона за обществените поръчки не може да бъде анексиран договор, чийто срок е изчерпан. В момента на територията на цялата страна няма нито един действащ договор“, каза инж. Георги Златев, изпълнителен директор на „КМВ - системи за пътна сигурност“.

Златев е бивш ръководител на дирекцията за поддържане на пътната инфраструктура в АПИ в периода от 2011 до 2017 г.

За да провери безопасно ли е шофирането, екип на телевизията се качва в колата заедно с автоексперта Дамян Войновски. Не след дълго се натъква на откъснати мантинели.

„Има участъци, в които мантинелите са поддали или смачкани, но продължават да стоят, но това е опасно. Ако стане друг инцидент на същото място, тази мантинела вече няма да си изпълни предназначението, а това не е от вчера или онзи ден“, каза Войновски.

На новоремонтирания участък от АМ „Хемус“ асфалтът е нов, но мантинелите не.

„Някои ми се виждат и стари. За съжаление, има такива участъци, в които явно е имало удари, но не са сменени. Тези мантинели трябва да имат така наречените очички или светлоотразители, но много места те са силно замърсени. Не се почистват, но на някои места и липсват“, обясни Дамян Войновски.

Пътната агенция и днес не отговори има ли фирма, ангажирана с поддръжката на предпазните съоръжения.

Редактор "Екип на Петел",

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