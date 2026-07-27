Над 325 000 души са евакуирани заради опустошителните пожари във Франция и Испания

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Повече от 325 000 души са евакуирани от районите, застрашени от мащабните горски пожари във Франция и Испания, докато двете държави продължават борбата с едни от най-тежките огнени бедствия в мирно време, предаде АФП.

Най-големият пожар във Франция, който бушува край Бордо, остава извън контрол. Според вътрешния министър Лоран Нюнес ситуацията е „изключително неблагоприятна“, а пожарът е „изключително интензивен и непредвидим“, като сам генерира силни ветрове и се разпространява хаотично към агломерацията на Бордо, предаде БГНЕС.

В Испания премиерът Педро Санчес предупреди, че страната са очакват „трудни часове“, въпреки че властите отчитат известен напредък в овладяването на част от пожарите. По време на посещението си в засегнатата провинция Авила той заяви, че има „положителни признаци“ за ограничаване на огнената стихия.

През уикенда обаче се разрази нов голям пожар край източния град Валенсия, който принуди още 15 000 души да напуснат домовете си.

Други държави от Европейския съюз оказват помощ на Франция и Испания, като изпращат противопожарни самолети, екипи и специализирана техника.

Според учените подобни екстремни климатични явления стават все по-чести и по-интензивни вследствие на климатичните промени.

Пожарите избухнаха в разгара на летния туристически сезон, след поредица от горещи вълни и продължително засушаване от май насам, които превърнаха горските масиви в леснозапалима растителност.

Пожарът край Бордо остава извън контрол

Франция е евакуирала около 250 000 души от застрашените райони, основно в департамент Жиронд, където се намира Бордо, както и в съседния департамент Ланд.

В района са разположени около 2500 пожарникари, включително швейцарски екип, 1500 военнослужещи и близо 1200 полицаи.

Въпреки че огънят се намира на около 15 километра от предградията на Бордо, кметът Тома Казньов заяви, че засега не се предвижда евакуация на града с население около 850 000 души.

Полицията съобщи, че в почти евакуираното предградие Ейзин е арестуван мъж, заподозрян, че е откраднал 44 бутилки престижно вино „гран крю“ от изоставен дом.

Испания очаква „трудни часове“

В Испания крал Фелипе VI, който посети център за евакуирани край Мадрид, заяви, че пожарите са нанесли „неизчислими“ щети на природното наследство на страната.

Около 75 000 души са евакуирани от районите около Мадрид, Авила, Толедо и източната област Кастельон във Валенсия.

Властите съобщиха, че ветровете засега отклоняват основните пожари южно от испанската столица, но принуждават към нови евакуации на селища по пътя на огъня.

Правителственият представител във Валенсия Пилар Бернабе предупреди, че новият пожар край града е „много интензивен“ и че метеорологичните условия се очаква да се влошат през деня.

На 25 юли един човек загина при отделен, по-малък пожар край Валенсия. Засега това е единствената цивилна жертва на пожарите в Испания. Във Франция двама пожарникари загинаха край Бордо във вторник.

По време на неделната молитва папа Лъв IV изрази солидарност с всички, засегнати от „опустошителните“ пожари във Франция и Испания, и призова вярващите да се молят за пострадалите и за екипите, които се борят с огнената стихия.

Редактор "Екип на Петел",

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