Над 3300 контрабандни детски играчки задържаха на ТД Митница Бургас

Снимка: Агенция "Митници"

Служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 3300 контрабандни детски играчки в морски контейнер със стоки от Китай.

Контейнерът е селектиран за щателна митническа проверка след извършен анализ на риска от отдел „Митническо разузнаване и разследване“. По документи той е съдържал 20 „празни машини за наградни игри с щипка“.

Митническите служители установяват при проверката, че във всяка от опакованите вендинг машини са укрити недекларирани детски играчки и детски аксесоари. Установени са контрабандни общо 3320 плюшени детски играчки, пластмасови ключодържатели и други детски аксесоари с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки, съобщават от Агенция "Митници".

Контрабандните стоки са задържани и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали и не са допуснали до пазара в България и ЕС над 37 200 контрабандни детски играчки и артикули в контейнери със стоки от Китай.

