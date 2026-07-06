Над 350 служители на Вътрешното министерство във Варна са наградени за празника на МВР

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Повече от 350 служители на Областната дирекция на МВР във Варна са наградени по повод професионалния празник на ведомството, съобщи директорът старши комисар Цветан Пировски. Той присъства на Морска гара на представяне на различни структури на МВР и на специализираната техника, с която служителите изпълняват всекидневните си задачи. Пировски допълни, че награди има от министъра на вътрешните работи, от главния секретар, лично от него, както и от началниците на подразделения.

Събрали сме се тук да демонстрираме техниката, с която разполагаме в област Варна, каза комисарят и добави, че тя е не само на полицията, но и на колегите им от Пожарна и аварийна безопасност, от Гранична полиция, както и от Жандармерията. Пировски каза, че структурите на министерството ще покажат на гостите и гражданите, както и на децата не само какво представлява техниката, но и хората, които работят с нея, предаде БТА.

Старши комисарят пожела на колегите си много здраве, много професионализъм, защото по думите му „действително приоритетите на министерството са много важни, това са борбата с наркоразпространението, борбата с пътния травматизъм, както и битовата престъпност и икономическите престъпления.

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Стоян Стоянов добави, че новата техника, която службата е получила, е по съвместен проект със социалното министерство. По-късно дирекцията очаква автомобили за гасене на горски пожари.

Редактор "Екип на Петел",

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