Над 360 деца натровени с училищен обяд

Пиксабей

Повече от 360 деца се разболяха в град Сраген в Централна Ява, Индонезия, след като консумираха училищен обяд, съобщи в четвъртък официално лице, предаде бТВ.

От старта си през януари програмата за безплатни училищни обеди бе засенчена от масови случаи на хранителни натравяния из архипелага, като досега са засегнати над 1 000 души.

Ръководителят на местната управа в Сраген, Сигит Памунгкас, съобщи пред Ройтерс, че 365 души са се разболели и проби от храната се изследват в лаборатория. Правителството ще покрие разходите за лечение, ако се наложи.

Уиздан Ридхо Абиману, ученик в девети клас в основното училище „Гемолонг 1“, разказа пред Ройтерс, че бил събуден през нощта от остра болка в стомаха.

Той получил главоболие и диария, за които предположил, че са причинени от хранително отравяне, след като видял публикации в социалните мрежи от свои съученици с подобни оплаквания.

Вероятно заразеният обяд е включвал ориз с куркума, нарязани омлетени ленти, пържено темпе, салата от краставици и маруля, нарязана ябълка и кутия мляко — приготвени в централна кухня и разпределени към няколко училища.

„Поискахме временно спиране на разпределението на храна от тази кухня, докато не излязат резултатите от лабораторията“, заяви Сигит.

Националната агенция по хранене, която отговаря за програмата, е повишила стандартите за работа на кухните и доставките след предишните случаи на хранително отравяне, каза ръководителят ѝ Дадан Хиндаяна.

Програмата за безплатни обеди бързо се разшири и вече обхваща над 15 милиона души. Властите планират да достигнат 83 милиона до края на годината, с общ бюджет от 171 трилиона рупии (10,62 милиарда щатски долара) за тази година.

В случай на хранително отравяне в град в Западна Ява през май, над 200 ученици се разболяха, като лабораторните тестове показаха наличие на салмонела и ешерихия коли в храната, съобщиха медиите.

