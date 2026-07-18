Над 370 дрона са изстреляни към Московска област през нощта

Пиксабей

Над 370 дрона са били изстреляни през нощта в посока Московска област, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били унищожени далеч от целите, предадоха Франс прес и ТАСС.

"От 20:30 ч. повече от 370 дрона са летели към Московска област. Повечето бяха свалени от противовъздушната отбрана още на далечни подстъпи. Шестдесет и четири вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към самата Москва“, написа в Телеграм кметът Собянин, предаде БТА.

По-късно Собянин съобщи, че още 22 дрона, изстреляни към столицата, са били унищожени, като добави, че аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.

Според изчисления на ТАСС, базирани на данните на Собянин, общо от началото на денонощието са свалени 55 дрона, приближаващи руската столица.

Редактор "Екип на Петел",

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