реклама

Над 380 грама марихуана са намерени в колата на 19-годишния Божидар Бобоков

16.01.2026 / 19:32 0

Булфото

Окръжната прокуратура в Смолян повдигна обвинение на 19-годишия Божидар Бобоков за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо брутно тегло 384,64 грама. Престъплението е по чл.354а ал. 1 от Наказателния кодекс.

Наркотикът е открит в колата на му при рутинна полицейска проверка вчера в Пампорово. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои Окръжната прокуратура да внесе искане пред съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама