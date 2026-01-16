Над 380 грама марихуана са намерени в колата на 19-годишния Божидар Бобоков
Булфото
Окръжната прокуратура в Смолян повдигна обвинение на 19-годишия Божидар Бобоков за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо брутно тегло 384,64 грама. Престъплението е по чл.354а ал. 1 от Наказателния кодекс.
Наркотикът е открит в колата на му при рутинна полицейска проверка вчера в Пампорово. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Предстои Окръжната прокуратура да внесе искане пред съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", предаде БНР.
