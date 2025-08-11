Над 4 милиона украинци са получили временна закрила в ЕС; в България са 67 425 души

Снимка: Булфото, архив

Към 30 юни 2025 г. приблизително 4,31 милиона души, напуснали Украйна в резултат на руската пълномащабна инвазия, са се ползвали с временна закрила в страни от Европейския съюз. Данните са публикувани днес от Евростат, съобщава Укринформ.

Сред страните от ЕС най-голям брой украински граждани с одобрен такъв статут има в Германия – 1 196 645 души. Следват Полша - с 992 505 души и Чехия - 378 420 души.

По данни на Евростат България е предоставила такъв статут на 67 425 души, посочва БТА.

В сравнение с края на май броят на украинците под временна закрила в ЕС се е увеличил с 32 940 души, или с 0,8%.

Към 30 юни украинските граждани са над 98,4% от всички лица с временна закрила в ЕС.

Възрастните жени представляват 44,7% от лицата. Непълнолетните съставляват почти една трета (31,2%), докато възрастните мъже съставляват около една четвърт (24,1%) от общия брой.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ЕС активира Директивата за временна закрила, която дава на украинските бежанци правото да пребивават законно на територията на Съюза и да получават основни социални услуги, включително здравеопазване, образование и достъп до пазара на труда, отбелязва Укринформ.

През юни Съветът по правосъдие и вътрешни работи на ЕС реши да удължи срока на действие на Директивата за временна закрила до 4 март 2027 г.

