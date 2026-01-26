Над 4 млн. евро за борба с туберкулозата у нас

снимка: МЗ

Предвиждат над 4 млн. евро за превенция на туберкулозата у нас, коментира д-р Цветомила Дудевска, управител на Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян.

Целта на предвидената скринингова и информационна кампания е да бъдат намалени случаите на заболели и починали от туберкулоза пациенти. По думите на д-р Дудевска първата национална кампания е проведена през 2007 година, а настоящата е пета поред, предаде БНР.

Първите три програми са били финансирани от СЗО и са влели в българските здравни институции необходимия ресурс за стабилизиране на дейностите по диагностика и лечение на туберкулоза. В глобален мащаб напредъкът е забавен поради Covid-19 пандемията, добавя д-р Дудевска.

Последната седмица на март месец, когато е и Световният ден за борба с туберкулозата (24 март), ще бъде проведена скринингова кампания.

