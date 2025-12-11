Над 40 души са арестувани по време на протеста в София

Снимка: Булфото

Над 40 души са арестувани по време на вчерашния многолюден опозиционен протест в столицата, съобщиха от СДВР.

Те са задържани предимно след митинга сред групи мъже, облечени в черно и с качулки.

Протестът вчера се размина без ексцесии. За кратко младежи с маски и качулки се опитаха да запалят контейнери, но напрежението бързо беше потушено, посочва БГНЕС.

В задържаните са открити пиротехнически изделия, спрейове и маски. Някои от арестуваните са били и без лични документи, уточняват от столичната полиция.

В двама от задържаните на контролните пунктове около протеста в Триъгълника на властта са открити големи суми пари. В единия са открити 1500 евро, а в другия - 10 000 лева.

Разпитите продължават.

