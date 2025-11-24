Над 40 ученици участваха в състезанието по приложно колоездене „Варна 2025“

Снимки: Община Варна

Над 40 ученици от морската столица и областта се включиха в поредното издание на състезанието по приложно колоездене „Варна 2025“, което се проведе на територията на Техническия университет и бе организирано от СБА – Варна със съдействието на Община Варна.



Проявата има за цел не само да стимулира подрастващите към активен начин на живот, но и да повиши тяхната бдителност и да насърчи безопасното им движение по пътя.

Участниците в събитието демонстрираха отлична подготовка и завиден спортен дух и в двата етапа. Теоретичната част бе решаване на листовки от Закона за движение по пътищата, а практичната – майсторско управление на велосипед на специално подготвено трасе.



След много емоции призовата тройка в отборното класиране на надпреварата, оформиха представителите на ОУ „Христо Смирненски“ и двата състава на варненското ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

Бяха раздадени и няколко индивидуални приза:

Най-добър участник – Мирослав Йорданов само с 5 наказателни точки

Най-атрактивен участник – Цветослав Стоев

Най-малък участник – Даниел Раднев

Купа на СБА – Варна – ОУ „Христо Смирненски“

Купа на Община Варна – СУ „Н. Й. Вапцаров“ (Суворово)

Призьорите в отделните категории получиха маркови велосипеди и каски, оригинални купи, медали и предметни награди от шефа на Дирекция „Спорт“ към Община Варна Кристиан Димитров и председателят на СБА – Варна Диан Драганов.

