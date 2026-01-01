Над 40 загинали в бар в Швейцария на Нова година

Кадър Инстаграм

Пожар в пълен бар взе десетки жертви в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation. На брифинт властите обявиха, че има "няколко десетки загинали" и около 100 ранени, но се въздържаха от точни данни поради продължаващото събиране на информация. Според неофициални сведения, жертвите са около 40.

Засега се изключва версията за тероризъм. Заведението е популярно сред туристите и се предполага, че е било пълно с хора за посрещането на Нова година. Причината все още не е изяснена, но драматични кадри от нощта показват, че помещенията са в пламъци. Броят на загиналите и ранените, и тяхната самоличност все още не са обявени. Властите обаче съобщиха, че те са от различни националности.

Небето над курорта беше затворено за самолети. Появи се информация за съхранявани фойерверки в подземията на заведението, но засега тя не е потвърдена официално. Властите не коментираха и коментарите, че мнозина са попаднали в капан, без да могат да избягат от пламъците, пише Сега.

Швейцария обяви горещ телефон за хора, които се тревожат за близките си - +41 848 112 117.

