Над 400 артисти ще участват на международния фолклорен фестивал във Варна
Снимки: Булфото
Колоритно шествие на артисти от осем държави постави началото на 34-тото издание на Международния фолклорен фестивал „Варненско лято“. Традиционното пъстро и шумно дефиле привлече публика от всички възрасти. Над 400 танцьори от България, Сърбия, Грузия, Колумбия, САЩ, Казахстан, Словакия и Италия преминаха през централните улици на Варна от площад „Независимост“ до входа на Морската градина.
Кметът Благомир Коцев даде официален старт на един от най-красивите празници на Варна с първия концерт от фестивалната програма „Заедно днес и завинаги“ на сцената на Летния театър. Той приветства участниците и гостите, като изрази задоволството си от това, че Община Варна пази традициите на фестивала повече от три десетилетия. В днешно време, когато непрекъснато се търсят и за съжаление се намират различия между нас, фолклорът ни обединява, дава ни оптимизъм и надежда, отбеляза кметът Коцев.
Първият концерт от фестивалната програма бе с участието на гостуващите ансамбли от всички държави и със специалното участие на домакините от Фолклорен ансамбъл „Варна“ при НЧ „Христо Ботев“ с главен художествен ръководител Юлиян Станев.
Основен организатор на Международния фолклорен фестивал „Варненско лято“ 2025 е Община Варна. Всички концерти от програмата са с вход свободен.
Фолклорното пътешествие продължава в следващите дни до 3 август, като включва и съвместни прояви на сцена „Раковина“ в Морската градина.
1 август (събота) 21:00 ч., Летен театър
Фестивална вечер „Пътуване по света“ с участието на ансамбли от Словакия, Казахстан, Сърбия и Грузия
2 август (неделя) 21:00 ч. , Летен театър
Фестивална вечер „Пътуване по света“ с участието на ансамбли от САЩ, Италия и Колумбия
3 август (понеделник) 21:00 ч., Летен театър
Тържествено закриване – „Да останем приятели"
Гала концерт на всички участници от България, САЩ, Сърбия, Казахстан, Словакия, Колумбия, Италия, Грузия
Със специалното участие на: Представителен танцов ансамбъл „Шарена гайда“
Съвместни прояви:
1 август (събота) 19:30 ч. - Сцена „Раковина“, Морска градина
Концерт с участието на ансамбли от Словакия, Казахстан, Сърбия и Грузия
2 август (неделя) 19:30 ч. - Сцена „Раковина“, Морска градина
Концерт с участието на ансамбли от САЩ, Италия И Колумбия
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