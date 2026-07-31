Над 400 артисти ще участват на международния фолклорен фестивал във Варна

Снимки: Булфото

Колоритно шествие на артисти от осем държави постави началото на 34-тото издание на Международния фолклорен фестивал „Варненско лято“. Традиционното пъстро и шумно дефиле привлече публика от всички възрасти. Над 400 танцьори от България, Сърбия, Грузия, Колумбия, САЩ, Казахстан, Словакия и Италия преминаха през централните улици на Варна от площад „Независимост“ до входа на Морската градина.

Кметът Благомир Коцев даде официален старт на един от най-красивите празници на Варна с първия концерт от фестивалната програма „Заедно днес и завинаги“ на сцената на Летния театър. Той приветства участниците и гостите, като изрази задоволството си от това, че Община Варна пази традициите на фестивала повече от три десетилетия. В днешно време, когато непрекъснато се търсят и за съжаление се намират различия между нас, фолклорът ни обединява, дава ни оптимизъм и надежда, отбеляза кметът Коцев.

Първият концерт от фестивалната програма бе с участието на гостуващите ансамбли от всички държави и със специалното участие на домакините от Фолклорен ансамбъл „Варна“ при НЧ „Христо Ботев“ с главен художествен ръководител Юлиян Станев.

Основен организатор на Международния фолклорен фестивал „Варненско лято“ 2025 е Община Варна. Всички концерти от програмата са с вход свободен.

Фолклорното пътешествие продължава в следващите дни до 3 август, като включва и съвместни прояви на сцена „Раковина“ в Морската градина.

1 август (събота) 21:00 ч., Летен театър

Фестивална вечер „Пътуване по света“ с участието на ансамбли от Словакия, Казахстан, Сърбия и Грузия

2 август (неделя) 21:00 ч. , Летен театър

Фестивална вечер „Пътуване по света“ с участието на ансамбли от САЩ, Италия и Колумбия

3 август (понеделник) 21:00 ч., Летен театър

Тържествено закриване – „Да останем приятели"

Гала концерт на всички участници от България, САЩ, Сърбия, Казахстан, Словакия, Колумбия, Италия, Грузия

Със специалното участие на: Представителен танцов ансамбъл „Шарена гайда“

Съвместни прояви:

1 август (събота) 19:30 ч. - Сцена „Раковина“, Морска градина

Концерт с участието на ансамбли от Словакия, Казахстан, Сърбия и Грузия

2 август (неделя) 19:30 ч. - Сцена „Раковина“, Морска градина

Концерт с участието на ансамбли от САЩ, Италия И Колумбия

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