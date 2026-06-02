Над 400 деца се включиха в „Ученическа олимпиада“ във Варна

Снимка: Община Варна

Рекорден брой участници – над 400 деца от различни възрастови групи, се включиха в тазгодишното издание на лекоатлетическото състезание „Ученическа олимпиада“. Сред тях бяха и най-малките състезатели на възраст между 3 и 4 години, които показаха желание за изява и спортен дух.

Състезателната програма включваше следните дисциплини: бягане на 60 м, 100 м, 200 м и 1500 м, както и тласкане на гюле.

Специалната награда за най-масово участие беше присъдена на VII СУ „Найден Геров“, което се отличи с най-голям брой участници в надпреварата.

Организатор на събитието бе спортен клуб „Тангра“ с подкрепата на Дирекция "Спорт" към Община Варна. По време на проявата бяха раздадени и награди от томбола.

„Ученическа олимпиада“ за пореден път събра деца и младежи, обединени от любовта към спорта, и предостави възможност за изява, активност и споделени положителни емоции.

