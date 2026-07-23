Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след бурите

Стопкадър Нова Тв

След силните бури вчера на телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения. Повечето от тях са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Сигнали за паднали дървета има и в София, Благоевград и Кюстендил.

"Един работен ден в 112 протича изключително динамично, отговорно и стресово дори, бих казала”, каза за Нова Тв Анита Николова, която е старши експерт (координатор) към Дирекция "Национална система 112".

Напоследък работата все по-често включва сигнали за природни бедствия. "Сигналите са свързани с бедствия и аварии, във връзка с метеорологичната обстановка. Имаме изключително много сигнали за паднали клони и нарушения на електропреносната мрежа. Други много важни сигнали са свързани с опасно шофиране и с лица, които най-вероятно са употребили вещества или алкохол и са се качили зад волана", допълва тя.

Над 400 сигнала са постъпили вчера на телефон 112, вследствие на силните бури в страната. "Това, което се виждаше - дъждът летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина това е нещо, което хората по нашите ширини не помнят", разказва кметът на Приморско Иван Гайков.

"Започна мощна буря с много силен вятър. Отвсякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги. В някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба", спомня си управителят на хотелски комплекс Женя Баналиева.

Част от град Приморско остава без ток до сутринта. В цялата област Бургас екипите на пожарната са реагирали на 53 сигнала. 10 екипа са отстранявали щети. "Имаше паднали покриви, повреди по инфраструктурни съоръжения. Също така имаше и повреди по автомобили", каза началникът на Пожарната в Приморско гл. инспектор Младен Илиев.

Посланието от екипа на 112 към всички нас е да бъдем търпеливи. "Това, което най-много влияе на хората, когато са в състоянието на афект, е задаването на въпроси. Няма излишен въпрос. Всеки един въпрос, зададен от нашите оператори, е от изключително важно значение, за да можем ние да си свършим адекватно работата", казва още Анита Николова.

Само така всички сигнали могат да бъдат навременно предадени към съответните служби.

Редактор "Екип на Петел",

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