Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната във вчерашния ден, във Варна - близо 100

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На телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения от силните бури през вчерашния ден в периода от 7:00 до 20:00 часа, съобщиха от МВР.

Половината от сигналите са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, предаде БТА.

В област Бургас най-много са сигналите от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър – 65 за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради вследствие на аварии и повреди по ВиК мрежата.

От общините Стара Загора и Казанлък са постъпили 25 сигнала. В Ямболска област регистрираните сигнали за паднали дървета и камъни са 32, а шест са за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежа.

В община Сливен са постъпили четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежа и четири за паднали дървета.

Осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия са от област Варна вследствие на силен дъжд с гръмотевици. За реакция към общините в областта са предадени 109 сигнала.

Сигнали за паднали дървета са постъпили от София и областите Благоевград и Кюстендил.

Към Центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали от бурята в Ямбол, допълват от МВР.

Вчера близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния в Община Варна след преминалата през града лятна буря.

От Община Бургас съобщиха, че не са получавали сигнали за сериозни последствия след бурята, която премина през областния град в следобедните часове. Отчетени са локални наводнения в по-ниски части на града, както и паднали клони. На място са изпратени екипи, които да ги разчистят.

След краткотрайната буря, придружена с градушка, която премина вчера в Стара Загора, обстановката е спокойна, съобщиха от пресцентъра на общината

Изпочупени клони, дървета и наводнени улици са последствията от буря, връхлетяла град Ямбол със силен вятър, дъжд и за кратко паднала ситна градушка. Над 20 сигнала са постъпили за наводнени приземни етажи и други пространства, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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