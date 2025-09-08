Над 4000 нови коли на месец: България чупи всички исторически рекорди по покупки

Пиксабей

2025 година е на път да счупи всички рекорди в съвременната история на пазара на нови автомобили в България. Дори през август, който традиционно е слаб месец, у нас са продадени 4114 нови леки автомобила (категории М1 и N1), показва справката на Automedia.bg за регистрациите в МВР. С това продажбите от началото на годината достигат 34 650 - с 4% повече от същия период на 2024, и абсолютен рекорд от появата на свободния пазар в началото на 90-те.

В надпреварата при марките няма големи промени: все така Skoda и Toyota се борят за първото място. При вносителите най-съществена роля на българския пазар играе КЕОС София (Renault и Dacia), с почти 3000 автомобила аванс пред Eуратек (Skoda), Тойота Балканс (Toyota и Lexus) и София Франс Ауто (масовите марки на Stellantis плюс Isuzu).

Марките от Германия все още са най-популярни сред българските купувачи, следвани от френските и японските. Към края на август китайските брандове държат 3.1% пазарен дял в България, което е най-доброто им постижение до момента.

При отделните модели рекорден ръст в търсенето отчита Renault Rafale - най-скъпият модел на французите има с 8000% повече регистрации от миналата година, но това е скок от много ниска база (от 2 бройки преди година до 162). Между моделите в Топ 50, най-голям растеж отчитат Citroen C3 Aircross (+775%), Renault Kangoo (+407%), Peugeot 3008 (+232%), Kia xCeed (+101%), Renault Captur (+96%), Suzuki Swift (+85%) и Dacia Duster (+63%).

С най-голям спад спрямо миналата година е Skoda Superb - цели 65% надолу (от 671 до 235 регистрации). Силно негативна е тенденцията и при Renault Master (-50%), Nissan Qashqai (-35%), Skoda Fabia (-32%), Dacia Logan (-22%), Toyota Yaris (-20%).

