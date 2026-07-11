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Над 4000 вече са жертвите на земетресенията във Венецуела

11.07.2026 / 07:44 0

Кадър Ютуб

Нови черни новини дойдоха от Венецуела. Трагедията е неописуема. Според последни информации изчезналите са десетки хиляди.

Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, предаде "Франс прес", като се позова на местните власти, съобщиа БТА.

Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16 740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди.

Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас.

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