Над 4000 вече са жертвите на земетресенията във Венецуела

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Нови черни новини дойдоха от Венецуела. Трагедията е неописуема. Според последни информации изчезналите са десетки хиляди.

Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения във Венецуела, предаде "Франс прес", като се позова на местните власти, съобщиа БТА.

Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души. Ранените са 16 740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди.

Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на венецуелската столица Каракас.

Редактор "Екип на Петел",

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