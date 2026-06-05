Снимка: Пиксабей

Над 42 000 мълнии са паднали над страната през последното денонощие. Това показват данните от Националния институт по метеорология и хидрология.

Най-чести и интензивни са били явленията над Централна, Североизточна и Източна България.

В събота, 6 юни, прогнозните данни показват, че се очакват повече светкавици отново над северните, централните и североизточните области на страната.

Синоптиците съветват да спазваме условията за безопасност при гръмотевични бури.

"Трябва да кажем, че да ни удари мълния не е толкова невероятно. Средностатистически всяка година от мълния са покосени поне шест души. Шансът да спечелим от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния – 1 към 6 милиона“, каза в "Тази сутрин" климатологът Симеон Матев.

Редактор "Екип на Петел",

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