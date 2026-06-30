Над 45 хиляди души са изчезнали под руините във Венецуела
Кадър Фб
Над 45 000 изчезнали души под отломките във Венецуела, онлайн сайт помага при издирването, предаде БТВ
След двете последователни смъртоносни земетресения във Венецуела на 24 юни с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер хиляди хора бяха обявени за издирване.
Към момента няма официална информация за точния брой на загиналите, изчезналите и откритите.
В помощ на пострадалите семейства дигиталният предприемач Джулия Алесандра Мариано разработва специализиран сайт, предназначен за издирване на затрупаните под отломките.
В професионален план Джулия Мариано се занимава с развитие на дигитални технологии, разработка на уебсайтове и създаване на съдържание.
Venezuela Te Busca е онлайн платформата, която тя създава. В нея всеки може да регистрира изчезнали хора, да следи информация за вече въведени случаи или да я актуализира.
Към момента в сайта са регистрирани над 9 300 изчезнали души, като към този час едва малко повече от 300 са открити.
Възрастта и полът на издирваните варират – от малки деца до възрастни хора. Един от регистрираните случаи е на 5-годишно дете. В профила са описани възрастта, полът, последното известно местоположение, облеклото, данните за контакт и е публикувана снимка. По подобен начин изглеждат профилите на всички регистрирани.
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Освен чрез сайта, хората публикуват снимки на изчезналите си близки и в групи във Facebook. Сред тях са Personas Desaparecidas en Venezuela, Venezolanos Desaparecidos, MundoVenez, Desaparecidos en Colombia Venezuela Peru Ecuador Darien Mexico EEUU и други. Повечето публикации обаче остават без последваща информация дали издирваните хора са открити. Профилите и там варират по пол и възраст.
Поради хилядите заявки за регистриране в онлайн платформата сървърът се срина по-рано днес, но до този час е вече възстановен