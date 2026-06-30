Над 45 хиляди души са изчезнали под руините във Венецуела

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Над 45 000 изчезнали души под отломките във Венецуела, онлайн сайт помага при издирването, предаде БТВ

След двете последователни смъртоносни земетресения във Венецуела на 24 юни с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер хиляди хора бяха обявени за издирване.

Към момента няма официална информация за точния брой на загиналите, изчезналите и откритите.

В помощ на пострадалите семейства дигиталният предприемач Джулия Алесандра Мариано разработва специализиран сайт, предназначен за издирване на затрупаните под отломките.

В професионален план Джулия Мариано се занимава с развитие на дигитални технологии, разработка на уебсайтове и създаване на съдържание.



Venezuela Te Busca е онлайн платформата, която тя създава. В нея всеки може да регистрира изчезнали хора, да следи информация за вече въведени случаи или да я актуализира.

Към момента в сайта са регистрирани над 9 300 изчезнали души, като към този час едва малко повече от 300 са открити.

Възрастта и полът на издирваните варират – от малки деца до възрастни хора. Един от регистрираните случаи е на 5-годишно дете. В профила са описани възрастта, полът, последното известно местоположение, облеклото, данните за контакт и е публикувана снимка. По подобен начин изглеждат профилите на всички регистрирани.

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Освен чрез сайта, хората публикуват снимки на изчезналите си близки и в групи във Facebook. Сред тях са Personas Desaparecidas en Venezuela, Venezolanos Desaparecidos, MundoVenez, Desaparecidos en Colombia Venezuela Peru Ecuador Darien Mexico EEUU и други. Повечето публикации обаче остават без последваща информация дали издирваните хора са открити. Профилите и там варират по пол и възраст.

Поради хилядите заявки за регистриране в онлайн платформата сървърът се срина по-рано днес, но до този час е вече възстановен