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Над 45 обществени чешми във Варна работят лятото, обмислят онлайн карта

30.06.2026 / 21:08 0

снимка: Община Варна

Над 45 обществени чешми на територията на Варна функционират към момента, а преди началото на летния сезон част от тях са били ремонтирани, за да посрещнат повишеното потребление в горещите месеци. Това посочиха от общинската администрация.

 Сред обновените съоръжения са две чешми в парковата зона до сградата на район "Аспарухово", чешмите под Пантеона в Морската градина, както и чешмата в Градската градина. Освен тях всички обществени фонтани в града работят нормално, а предстои да бъдат пуснати в експлоатация и двата "сухи" фонтана.

 От общината уточняват, че не разполагат с онлайн карта или актуален регистър на обществените чешми, чрез който жителите на града и туристите да могат лесно да откриват работещи места за питейна вода. Идеята обаче се определя като полезна и не се изключва възможността подобна услуга да бъде разработена в бъдеще, предаде Радио Варна.

 По отношение на качеството на водата местната администрация посочва, че повечето обществени чешми се захранват директно от градската водоснабдителна мрежа. Чешмите с минерална вода използват съответните водоизточници и подлежат на регулярни проверки от компетентните контролни органи.

 Контрол върху техническото състояние на съоръженията също се извършва ежедневно. Фирмата, която поддържа чешмите, прави ежедневни огледи, а служители на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" осъществяват регулярни проверки.

 Въпреки това вандализмът и кражбите продължават да бъдат сред основните причини за повредите по обществените чешми и фонтани. Последният подобен случай е счупеното корито на чешмата до "Севастопол", което предстои да бъде ремонтирано.

 Засега Община Варна не планира изграждането на нови обществени чешми или фонтани. В проекта за бюджета за тази година не са заложени средства за подобни съоръжения. От администрацията обаче заявяват, че всяко предложение за изграждане на нови чешми ще бъде разгледано.

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