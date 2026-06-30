Над 45 обществени чешми във Варна работят лятото, обмислят онлайн карта

снимка: Община Варна

Над 45 обществени чешми на територията на Варна функционират към момента, а преди началото на летния сезон част от тях са били ремонтирани, за да посрещнат повишеното потребление в горещите месеци. Това посочиха от общинската администрация.

Сред обновените съоръжения са две чешми в парковата зона до сградата на район "Аспарухово", чешмите под Пантеона в Морската градина, както и чешмата в Градската градина. Освен тях всички обществени фонтани в града работят нормално, а предстои да бъдат пуснати в експлоатация и двата "сухи" фонтана.

От общината уточняват, че не разполагат с онлайн карта или актуален регистър на обществените чешми, чрез който жителите на града и туристите да могат лесно да откриват работещи места за питейна вода. Идеята обаче се определя като полезна и не се изключва възможността подобна услуга да бъде разработена в бъдеще, предаде Радио Варна.

По отношение на качеството на водата местната администрация посочва, че повечето обществени чешми се захранват директно от градската водоснабдителна мрежа. Чешмите с минерална вода използват съответните водоизточници и подлежат на регулярни проверки от компетентните контролни органи.

Контрол върху техническото състояние на съоръженията също се извършва ежедневно. Фирмата, която поддържа чешмите, прави ежедневни огледи, а служители на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" осъществяват регулярни проверки.

Въпреки това вандализмът и кражбите продължават да бъдат сред основните причини за повредите по обществените чешми и фонтани. Последният подобен случай е счупеното корито на чешмата до "Севастопол", което предстои да бъде ремонтирано.

Засега Община Варна не планира изграждането на нови обществени чешми или фонтани. В проекта за бюджета за тази година не са заложени средства за подобни съоръжения. От администрацията обаче заявяват, че всяко предложение за изграждане на нови чешми ще бъде разгледано.

Редактор "Екип на Петел",

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