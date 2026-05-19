Над 5 млн. евро за техника и обучение за защита от пожари

Близо 5 милиона и 200 хиляди евро ще бъдат вложени в техника и обучение за защита от пожари и бедствия в пограничния регион между България и Турция. Средствата са по програма за трансгранично сътрудничество и ще се използват за модернизация на противопожарните служби, подготовка на доброволци и по-добра координация между двете страни.

Ще бъдат закупени специализирани машини за работа в труднодостъпни горски райони, водни танкери, защитно оборудване и комуникационни системи. Предвиждат се и обучения, като ще бъдат подготвени доброволци и местни противопожарни екипи.

Проектът цели по-бърза и по-ефективна реакция при пожари и бедствия, които зачестяват заради климатичните промени, посочва БНР. Очаква се мерките да подобрят сигурността на около 290 хиляди души и да осигурят защита на големи горски територии в трансграничния регион.

