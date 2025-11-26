Над 50 млрд. долара е дългът на "Руските железници"

снимка:pixabay.com

Правителството на Русия обсъжда различни начини за подпомагане на "Руските железници", най-големият търговски работодател в страната, който е натрупал дълг от 4 трилиона рубли (50,8 милиарда долара), съобщиха пред Reuters двама източници, запознати с въпроса.

Държавната компания "Руските железници", която заема около 700 000 души, е понесла спад в приходите на фона на рязкото забавяне на руската военна икономика, докато разходите за обслужване на дълга са скочили, задвижвани от най-високите лихви за последните две десетилетия.

Според двама анонимни източници, поради чувствителността на въпроса, Москва обсъжда начини за подпомагане на железниците в справянето с дълговете им, които предимно са към държавни банки.

Сред вариантите са увеличаване на цените за превоз на товари, увеличаване на субсидиите, намаляване на данъците или дори използване на средства от Националния фонд за богатство, посочиха източниците.

Увеличаването на цените за железопътен превоз би засегнало руски износители на насипни товари като въглища, метали, нефтопродукти, зърно и химикали, които сами по себе си страдат от икономическото забавяне и високите лихви.

Руски представители са се срещнали, за да обсъдят ситуацията в края на ноември, и планират нови срещи през декември, каза един от източниците.

"Руските железници", руското правителство и Министерството на транспорта не са отговорили на запитвания за коментар.

Някои идеи, които все още не са обсъждани на правителствено ниво, включват ограничаване на лихвените проценти, които плаща "Руските железници", до 9% или преобразуване на дълговете им в дялове – което на практика би дало на държавните банки собственост върху компанията.

Един от източниците заяви, че едно от предложенията е 400 милиарда рубли от дълговете на "Руските железници" да бъдат преобразувани в акции.

Мярката би спестила само за лихви 64 милиарда рубли за три години, според източника, предава БГНЕС.

Източниците описват тези мерки като опит "да се спасят" "Руските железници", които управляват третата по дължина жп мрежа в света след САЩ и Китай.

Не е ясно какво ще бъде окончателното решение на правителството, тъй като има различия в мненията за това какво да се прави между представители на министерствата на финансите, икономиката, транспорта и търговията, каза един от източниците.

