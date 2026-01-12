Над 50% от учениците във Варна са пушили - вече предпочитат вейпове и снусове

Пиксабей

Над 54% от учениците във Варна на възраст между 8 и 12 клас са употребявали поне веднъж тютюневи или никотинови продукти. Това показват данните от представително социологическо изследване, проведено сред 1000 ученици в града. Тревожната статистика представи в предаването на Радио Варна "Новият ден" Николай Кърджиев, главен експерт в дирекция "Превенции" към Община Варна.

Говорим не само за класическите цигари, а и за електронни цигари, вейпове, устройства за нагряване на тютюн и наргилета, подчерта Кърджиев. Данните сочат ясно, че употребата на никотинови продукти нараства с възрастта - ако при осмокласниците 35% признават, че са пробвали да пушат, то при дванадесетокласниците този дял скача до 72%, посочи той.

Mомичетата изпреварват момчетата по употреба на никотинови продукти. Близо 58% от момичетата признават, че са пушили, срещу 51% при момчетата, каза още Кърджиев.

Кърджиев обърна внимание и на друг тревожен факт - навлизането на нова мода - т.нар. никотинови паучове, известни като снусове. Те набират сериозна популярност и са предпочитани. Това са малки пликчета с никотин, които се поставят между горната устна и венеца. Въпреки че ги рекламират като по-безвредни, съдържанието на никотин в тях често е значително по-високо от това в цигарите, обясни Кърджиев.

Рискът от предозиране е реален и може да има изключително тежки последици, предупреждава той. Въпреки законовата забрана за продажба на подобни продукти на деца, те се намират лесно както в търговската мрежа, така и онлайн, което поставя остро въпроса за контрола, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!