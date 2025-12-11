Над 50 000 души протестираха снощи в Пловдив

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Според организаторите на антиправителствения протест снощи в Пловдив се включиха над 50 000 граждани. Те поеха на шествия по два от централните булеварди в града и стигнаха до централния вход на Международния панаир, информира Нова телевизия.

От полицията съобщиха, че по време на шествието е задържан един мъж на 35 години, криминално проявен, за това че е хвърлил бомбичка.

Протестиращите поискаха оставка на правителството, персонално Пеевски и Борисов да напуснат властта и предсрочни избори.

Стотици хиляди излязоха на най-големите протести у нас, поне за последните 25 години.

В София - в триъгълника на властта, недоволството продължи почти 4 часа. Стотици хиляди изпълниха площад „Независимост“, с ясно искане за оставка на правителството.

