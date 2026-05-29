Над 50 деца са със стомашно-чревни оплаквания от похода "Козлодуй - Околчица"

Пекселс

Над 50 деца от похода "Козлодуй - Околчица" са прегледани вчера от медицинския екип на похода заради стомашно-чревни проблеми, днес областният управител на Враца ще направи проверка на ситуацията в село Алтимир.

Росен Михайлов съобщи пред медиите днес, че е получил сигнал за проблем с изхранването на участниците в 78-ия национален туристически поход. „На 28 май бяхме в Софрониево с представители на Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната здравна инспекция. Взеха се проби от храната и водата и очакваме резултати. Ако има нарушения, ще има санкции“, каза областният управител Росен Михайлов, цитиран от БТА. По думите му фирмата изпълнител разполага с хладилен камион, с който храната се доставя три пъти дневно до различните населени места, където се намира походната колона.

В бивака в село Софрониево на място вчера са били областният управител на Враца Росен Михайлов и екип на Областна администрация – Враца, заедно с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Бойко Йотов и директора на дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Враца д-р Красимира Алексиева, съобщиха от областвата администрация. Извършени са проверки и са взети проби за лабораторен анализ.

БТА припомня, че в похода от Козлодуй до Околчица, който беше официално открит на 27 май в Козлодуй и на 28 май започна първият преход до Софрониево, участват над 1600 ученици от над тридесет населени места от страната. Общият брой на участниците в инициативата е над 1800. По регламент областна администрация осигурява безплатно изхранването само на ученическите групи. Индивидуалните участници, които са над 200 сами намират начин да осигуряват прехраната си по време на 120 километровия преход.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!