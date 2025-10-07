Над 50 хил. дка на територията на ЮЗДП са опожарени от началото на годината

Снимки: Югозападното държавно предприятие

Над 50 хиляди декара са засегнатите от пожари горски територии от началото на годината, показват данните на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). Това е над два пъти повече в сравнение с миналата година.

Необходима е спешна промяна в нормативната уредба за превантивно изграждане на много по-широки просеки от позволеното, категорични са експерти.

Близо 40% от държавните гори няма да могат да се възстановят заради върхови пожари, заяви директорът на ЮЗДП Валентин Чамбов. Предстои изсичането на тези дърветата и подготовка на терените за залесяване.

"Очакваме през следващата година да освободим голямата част от тези площи и след това ще направим залесяване на площите, като ние сме произвели в нашата разсадници фиданки от космат дъб и ще опитаме с него да залесим голяма част от опожарените площи", обясни за БНР Чамбов.

Десетки милиони лева е струвал на държавата големият пожар в Пирин, битката с който продължи повече от месец, без да се смятат екологичните щети.

Над 300 хиляди лева са преките разходи на държавното предприятие за борбата с пожарите през лятото, които трябва да се покрият от реализацията на дървесината, а това е проблем, призна Валентин Чамбов:

"Изпитваме затруднения да реализираме именно тези по-ниско стойностни асортименти дървесина, визирам дърва за огрев и технологична дървесина".

Пазарът на дървесина, който е основно перо в бюджета на горските стопанства, продължава да се свива, като очакванията са едва 75% от планирания добив да бъде реализиран, допълни директорът на ЮЗДП.

Има нужда от спешна промяна в нормативната уредба, която да позволи превантивно изграждане на много по-широки просеки в горите за намаляване на мащабите на пожарите:

"Мерките за превенция и за борба с пожарите трябва да се променят, и то драматично при нас. Може би трябва да погледнем опита на Гърция, където се изграждат огромни и широки просеки, за да могат да спират разрастването на пожарите в такива мащаби. Трябва да преразгледаме някои от нашите нормативи, които не позволяват прокарване на такива големи просеки".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!