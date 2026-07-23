Над 50 полицаи, дронове и кучета в акцията по издирването на Асен и Наталия

снимка: МВР

Асен Симеонов е установен и задържан в резултат на мащабна акция в област Шумен, проведена между 17 и 23 юли. В операцията участваха над 50 служители от Областната дирекция на МВР в Шумен, на ОДМВР - Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.

Активните действия по издирването в област Шумен започнаха в петък - 17 юли, след сигнал от 55-годишен пастир. Той съобщи, че между 12:30 и 13:30 часа в квартал „Калугерица“ на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи, предаде БНР.

Преди този случай полицейски служители са проверявали места, на които е възможно да се укрие, както го е правил преди години. Периодично са посещавани за проверки жилища на негови близки и познати. В селата са разлепени флайери със снимки на двамата издирвани и телефони, на които хората да позвънят, ако ги забележат. Проведени са срещи с местната власт, с ловци и горски служители.

В сутрешните часове на 18 юли в Шумен е подаден нов сигнал –от 52-годишна жена за кражба от фургон, обособен като хранителен магазин в село Мадара. Извършителят е проникнал за времето през нощта, след като е направил отвор в термопанел в задната част на фургона. От търговския обект са задигнати 20 евро на монети и вакуумирани хранителни продукти.

Няколко дни по-късно, на 21 юли около 18:30 часа, на черен път край село Васил Друмево, мъжът срещнал 41-годишна жена, съборил я на земята и ѝ отнел чантата. Вземал цигарите и запалката ѝ, след което изхвърлил чантата.

Около 22:15 часа на 22 юли шофьор, който пътувал от село Дибич към село Илия Блъсково, съобщил, че видял двама души да се движат край пътя. Натам веднага са насочени екипи с полицаи, водачи на служебни кучета и дронове.

Около 45 минути по-късно жител на село Илия Блъсково забелязал мъж да рови в кошчета за смет, бил сигурен, че това е издирваният Асен и незабавно се обадил на полицейски служител.

Само 15 минути след това чрез телефон 112 в дежурната част на областната дирекция в Шумен, постъпил нов сигнал за мъж, който влязъл в частен имот в село Благово и откраднал мобилен телефон. Силите на реда пренасочили кучетата и дроновете в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата.

Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Те го държали под постоянно визуално наблюдение и в момента, в който той се приближил, бил задържан на място от Йордан Кайряков от Териториална полиция при РУ – Шумен и Веселин Русев, началник-сектор „Криминална полиция“ към Първо РУ – Варна.

На около 50 метра от него, скрита в храстите, била намерена и Наталия, до която имало две раници. Момичето е в добро състояние и е прегледано от екип на Спешна помощ.

Пред разследващите задържаният разказал, че след като тръгнали от село Константиново, са преминали през Аврен, село Казашка река и Провадия, след което продължили по жп линията към Каспичан. Придвижвали се предимно през тъмната част на денонощието, а през деня се криели в нивите. Асен твърди, че в началото имал пари и купувал храна, но след това се прехранвали основно с плодовете– джанки и ябълки, а след това и с откраднатите от магазина хранителни продукти.

Работата по документиране на престъплението по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.

Редактор "Екип на Петел",

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