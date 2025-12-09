Над 500 изпълнители се включват във варненския фолклорен празник "Дряновица"

В навечерието на Рождество Христово над 500 изпълнители ще се включат в традиционния общоградски фолклорен празник „Дряновица“. Събитието ще се проведе на 11 декември от 10:00 ч. във Фестивалния и конгресен център – Варна. Входът е свободен, съобщиха от общинската пресслужба.

Организатор е Община Варна. На сцената ще се представят изпълнители от детски и младежки фолклорни ансамбли, както и специализирани паралелки по български танци.

Сред участниците са ДФА „Българче“ при Общински детски комплекс – Варна, ДТА „Зорница“ при НЧ „Отец Паисий“, ФТТ „Родина“ при НЧ „Отец Паисий“, ДТА „Изворче“ при НЧ „Просвета 1905“, ДТА „Пламъче“, ДТА „Тракийче“ при Тракийско дружество – Варна, ДТА „Шарена гайда“, ДТА „Петрича“ при НЧ „Добруджа – 1929“, СУ „Елин Пелин“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“, ФА „Гергана“.

