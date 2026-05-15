Над 500 мотористи от Варна на протест, блокират движението

Над 500 мотористи от Варна се събраха на бившата циркова площадка до стадион „Локомотив“ и в 18:00 часа, след което ще се придвижат на две части по следните направления:

Първи маршрут: бул. „Васил Левски“ → бул. „Владислав Варненчик“ → бул. „Христо Ботев“ → АМ „Черно море“ → разклона за „Крушките“.

Втори маршрут: ул. „Христо Смирненски“ → бул. „Сливница“ → бул. „Владислав Варненчик“ → изхода на АМ „Хемус“.

Протестът е организиран срещу завишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. както и липсата на разсрочено плащане, казаха мотористите. Сред тях бяха Борис Георгиев, обявен преди няколко години за млад учител на годината, както и бившият депутат д-р Антон Тонев, предава Радио Варна.

От ОДМВР - Варна препоръчват на водачите да планират предварително маршрута си и при възможност да използват алтернативни направления; да спазват указанията на полицейските служители, както и да проявяват търпение и толерантност към останалите участници в движението.

Екипи на полицията регулират движението и следят за недопускане на нарушения на обществения ред и безопасността на движението

Подобни протести се провеждат в цялата страна.

