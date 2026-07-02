Над 500 пожара във Варна и областта през юни

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514 пожара са регистрирани през юни във Варна и областта. Статистиката сочи, че през последната седмица броят на произшествията се е увеличил двойно, отчете в ефира на Радио Варна директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна старши комисар Стоян Стоянов. Влизаме в най-пожароопасната част от годината – месеците юли и август, а прогнозите са за продължително горещо и екстремно лято, припомни Стоянов. Метеорологичната обстановка се следи стриктно, а пожарникарите работят съобразно с обявените кодове за опасно време.

Най-честата причина за възникването на пожарите остава човешката небрежност. От 169 пожара в сухи треви и растителност 106 са причинени от действия на хора – палене на открит огън за почистване на суха растителност и листна маса, изхвърлени фасове, огневи работи и други.

В сравнение с 2025 г. общият брой на пожарите намалява. По-малко лъжливи сигнали отчитат още от пожарната във Варна. От началото на годината загиналите при инциденти са с един по-малко, а спасените граждани – с четирима повече спрямо същия период на миналата година, заяви ст. ком. Стоян Стоянов.

От началото на пожароопасния сезон пожарната работи съвместно с общините за ограничаване на риска. Проведени са информационни кампании, включително Ден на отворените врати и разпространение на брошури с препоръки за безопасност.

От варненската пожарна отново призовават гражданите да не палят огън при сухо и ветровито време и напомнят, че паленето на суха растителност в дворовете е забранено. При необходимост от използване на открит огън това трябва да става само на обезопасени и предназначени за целта места, с осигурени средства за гасене, подчерта Стоянов. Стъклените бутилки могат да предизвикат запалване заради ефекта на лупата, а незагасени фасове, клечки кибрит и други отпадъци, изхвърлени край пътя, могат само за няколко минути да причинят пожар, припомни той.

Ако забележите пожар, незабавно подавайте сигнал на 112.

Редактор "Екип на Петел",

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