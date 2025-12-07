Над 500 студенти посрещат 8 декември на Пампорово

снимка Булфото

Хотелите в Пампорово посрещат над 500 студенти, избрали курорта за празнуване на 8 декември, съобщиха от „Пампорово“ АД. От 6 до 8 декември работят два от лифтовете в ски зоната - №1 и 2. Реновирана детска ски градина, обновени ски гардероби, разширяване на системата за изкуствено заснежаване са част от новостите в Пампорово за зимен сезон 2025-2026 г., уточняват от дружеството. Датата за старт на ски сезона все още не е уточнена, тъй като зависи от метеорологичните условия. "Пампорово" АД има готовност да подготви ски зоната в рамките на 3 дни, ако температурите паднат под минус 3 градуса, информират от дружеството.

Първите за зимния сезон туристи са празнуващи групи от университети от цялата страна. Голяма част от студентите са настанени в луксозните хотели на "Пампорово" АД - "Перелик" и "Орловец", според информация от дружеството оператор на ски зоната.

Хотелиерите в курорта са готовност за ски сезона, очаквайки да се сбъднат прогнозите за сняг и намаление на температурите в следващите седмици.

Ски зоната е подсилена с допълнителни оръдия и мощности за изкуствен сняг. От тази зима е разширена системата за заснежаване на писта 10А („Дамска писта“) и писта 13 („Бордър крос“), обясняват от „Пампорово“ АД. Осигурени са нови елементи в детската ски зона, които гарантират безопасност и повече забавления за най-малките скиори. Ски гардеробите на „Пампорово“ АД в района на „Малина“ са с нова визия и обновено ски оборудване. За първа година се въвежда ВИП ски гардероб с допълнителен лукс за гостите и ски от най-висок клас.

Процедури за възстановяване след дълъг ден на пистите - post-ski recovery, е едно от новите предложения на СПА центъра Body & Soul Lounge през тази зима, предаде днес.бг.

