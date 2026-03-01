Над 500 ученика направиха „жива“ мартеница във Видин

Снимка: Булфото

Пижо и Пенда в бяло и червено оживяха днес на централния площад във Видин.

За поредна година над 500 ученика, облечени в бели и червени тениски направиха "жива" мартеница, която е запазена видинска марка, посочва БТА. С нея те поздравиха България и целия свят с пожелание за здраве и мир.

На днешния празник Видин отново ще се опитат да поставят нов рекорд на Гинес с изплитане на бяло-червена нишка дълга 50 км.

Към изплитането на тази дълга мартеница в последния месец се включиха стотици самодейци, ученици, граждани, които донесоха своите мартеници и бяха добавени към основната.

Старият рекорд - мартеница с дължина 17 км., е от 2015 г. и той принадлежи на Видин.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!