Над 5100 души са се преместили да живеят във Варна от чужбина през 2025 г.

Снимка: Petel.bg

Повече от 5100 души са се преместили да живеят във Варна от чужбина през 2025 г., съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Североизток“. Данните са от проучване на статистиката за населението и демографските процеси в областта през миналата година. От бюрото уточняват, че през периода 952 жители на Варненска област са заминали да живеят в чужбина.

През 2025 г. 6996 души са избрали Варненска област при преселване в рамките на страната. Най-много хора са пристигнали от областите Добрич, Шумен и София-град, предава Радио Варна. Най-слаб интерес към региона са проявили жителите на Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали.

Към 31 декември 2025 г. населението на област Варна е 440 532 души. Регионът е на трето място в страната след София-град и Пловдив. В сравнение с 2024 г. населението във Варненска област се увеличава с 3011 души, или с 0,7 процента. Мъжете са 211 619, а жените – 228 913.

В края на миналата година хората на 65 и повече навършени години са 95789 - 21.7 на сто от всички живеещи в региона. Спрямо 2024 г. увеличението на тази възрастова група е с 0,1 процентни пункта. Децата до 15 години са били 63 145, малко над 14 процента от населението в региона. За една година броят им е намалял с 0,3 процентни пункта. Средната възраст на живеещите в областта вече е 44 години. Хората в трудоспособна възраст към края на 2025 г. са били 268 213 - 60.9 процента от населението.

Близо 85 процента от жителите на региона живеят в градовете. Към края на декември в областта няма села без жители, но 12 от обитавани от между един и 49 души. Най-малка по население е община Бяла, в която живеят 3510 души, а най-голяма е община Варна, където са концентрирани над 75 процента от населението на региона.

През 2025 г. в област Варна са регистрирани 3472 родени деца, като от тях 3461 са живородени. Средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28.5 години. В сравнение с 2024 г. тя намалява с 0.2 години.

Броят на починалите през 2025 г. в областта е 5880. Смъртността сред мъжете е по-висока в сравнение с тази при жените. Запазват се и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност в малките населени места е почти два пъти по-висок.

През 2025 г. в областта са регистрирани 1490 брака, 69 повече спрямо предходната година. Броят на разводите намалява, като да се разделят са поискали 588 двойки, живеещи основно в градовете.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!