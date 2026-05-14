Над 53 000 зрелостници се явяват на зрелостни изпити през май

Много български ученици се подготвят за най-важния си ден в класната стая.

Министерство на образованието и науката е абсолютно готово за провеждането на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) следващата седмица. Това увери министърът на просветата проф. Георги Вълчев на пресконференция в МОН заедно с новоназначените си заместници, предаде БГНЕС.

Изпитите ще се проведат на 20 и 22 май. Всички зрелостниците трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпита със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант.

От 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всеки зрелостни ще получи до 19 май служебната си бележка за допускане до матура. В нея ще бъде указана на коя дата, в колко часа и кое е мястото, където трябва да се яви, за да положи изпита.

Проф. Вълчев призова зрелостниците и семействата им да бъдат спокойни във връзка с провеждането на предстоящите матури.

В началото на изказването си проф. Вълчев представи новите си заместници в министерството, назначени днес. Заместник-министърът, който отговаря за началното и средно образование е Таня Панчева, другият зам.-министър е акад. Николай Витанов.

Надявам се в скоро време да попълним ръководния екип в министерството, добави Вълчев.

88 ДЗИ ще бъдат проведени в цялата страна. В близо 800 училища ще се проведе матурата по БЕЛ на 20 май. В двойно повече училища ще се проведе вторият ДЗИ. Резултатите от ДЗИ ще бъдат обявени до 11 юни.

Системата е готова за тях, увери Таня Панчева. Промяната тази година е свързана с идентификационната бланка. Процесът технически вече е опростен, така че идентификационната бланка няма да бъде откъсвана и тя ще бъде част от изпитната работа, информира Панчева.

Оценяването на изпитната работа ще се извършва както и досега от двама независими оценители. Взети са всички мерки за сигурност и сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи, увери още Панчева. 535 са оценителите, които ще оценяват матурите. Това са учителите и преподаватели от висши училища.

53 652 зрелостници са заявили желание да положат матура по Български език и литература.

24 381 зрелостници ще положат втория задължителен зрелостен изпит.

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация ще положат малко повече.

На ДЗИ по желание ще се явят около 3400 ученици.

Изпити по реда на ДЗИ може да се полагат и от лица, които вече са положили ДЗИ по някакъв предмет, но не са доволни от оценката. Този изпит няма да промени оценката в дипломата им от ДЗИ, но ще фигурира в отделен документ и ще има тежест при кандидатстване в университет.

