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Над 55 000 енергийни напитки от Виетнам задържаха митничари в Бургас

24.06.2026 / 11:49 0

снимка: Агенция "Митници"

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 55 000 енергийни напитки за нарушени права върху интелектуалната собственост.
Стоките са пристигнали с морски контейнер от Виетнам и са декларирани като безалкохолни газирани напитки, съобщиха от Агенция "Митници".

По данни на агенцията при извършената митническа проверка, служителите на Митнически пункт Пристанище Бургас – Център установяват, че 1350 кашона от декларираните газирани напитки в контейнера съдържат 55 800 потребителски опаковки енергийни напитки с лого на защитена търговска марка.

Те са иззети в изпълнение на  Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.

За случая е уведомен притежателят на търговската марка, който официално е потвърдил, че енергийните напитки са произведени в нарушение на неговите права. Стоките подлежат на унищожаване, което ще се извърши под митнически контрол, като разходите са за сметка на притежателя на търговската марка.

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