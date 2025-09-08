Над 5500 нарушения засякоха тол камерите

снимка АПИ

В края на поредицата почивни дни движението в цялата страна остава засилено, което наложи въвеждането на извънредни мерки. Наред със засиленото полицейско присъствие, от 7 септември заработи и новата система за контрол на средната скорост чрез камерите на тол системата, предава Нова тв.

Първите резултати от мярката вече са ясни. За първото денонощие са засечени 3700 нарушения на скоростта. Данните показват, че само на 8 септември, в периода от 00:00 до 16:00 часа, са установени нови 1816 нарушения.

Сред шофьорите мненията за ефективността на мярката са разнопосочни. Професионалният шофьор с над 30-годишен опит Пене Пенев споделя, че въпреки камерите, продължава да става свидетел на агресивно поведение.

„Вчера бях до Асеновград, Пловдив и по магистралата караме със 125, отзад просто те натискат, независимо, че имаше чужденци, но и българи, които бяха доста агресивни. Той ни изпревари, все едно че почти тръгваме да спираме. Значи, той караше със 170-180, при положение, че има вече засичане на тол камери“, разказа той.

Други водачи обаче се надяват контролът да има положителен ефект. „Малко на младите да им дойде акълът. Те са млади, буйни характери, карат бързо, мощни коли. Трудно, но дано се оправи, дано“, коментира Костадин Костадинов.

Според юристи обаче има неясноти в законовите разпоредби. „Не е определено как се изчислява точно средната скорост. Нямаме поправка в тези норми, които да касаят средната скорост и това също е един проблем, който може да доведе до последствие до отпадане на всичките фишове“, заяви адвокат Борис Малинов.

От „Пътна полиция“ отчитат първоначален положителен ефект от контрола.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!