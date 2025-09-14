Над 570 мигранти са пристигнали на южния гръцки остров за 24 часа

Снимка: Пиксабей

През изминалата нощ на остров Гавдос, най-южния остров в Гърция, са пристигнали общо 578 мигранти на борда на девет лодки, предаде "Катимерини", като се позова на информация от гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Заедно с тези, които вече са настанени във временен център в Агия, близо до Ханя, броят на мигрантите в региона е нараснал до 1139, което е накарало местните власти да потърсят незабавно прехвърляне в затворени центрове на континента, посочва БТА.

Повече от 450 души прекараха съботната нощ на Гавдос, преди да започне постепенното им прехвърляне на север към Хора Сфакион на южното крайбрежие на Крит, а оттам към Агия. В момента в лагера са настанени 561 мигранти и се съобщава, че е пренаселен.

Синдикатът на работниците от бреговата охрана предупреди, че „условията са опасни и неприемливи“. ЕРТ също съобщи за напрежение и инциденти в лагера в събота вечер.

Въпреки по-строгите миграционни политики, потоците към Крит са се увеличили с 310 процента през тази година. Нова директива на министъра на миграцията Танос Плеврис заменя термина „нерегламентирана миграция“ с „незаконна миграция“ в официалните документи, позволява задържането на отхвърлените търсещи убежище за срок до 24 месеца и определя наказания от две до пет години затвор за тези, които остават незаконно в страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!