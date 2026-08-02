Над 600 декара пшеница са унищожени при седем пожара в област Добрич от началото на годината

Снимка: Petel.bg

Седем пожара в житни масиви са регистрирани в област Добрич от началото на пожароопасния сезон, като при тях са унищожени общо 606 декара пшеница. Данните бяха представени по време на съвместен брифинг на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, Регионалната дирекция по горите – Варна и държавните горски и ловни стопанства.

Директорът на РДПБЗН – Добрич комисар Дарин Димитров съобщи, че най-големият пожар е засегнал около 300 декара житни култури, като благодарение на бързата намеса на противопожарните екипи е било предотвратено разпространението на огъня към останалите площи.

По думите му тазгодишният сезон е значително по-спокоен в сравнение с 2025 година. Това се дължи основно на обилните валежи през пролетта и началото на лятото, които са ограничили възникването и разпространението на пожари.

Въпреки това пожарната предупреждава, че най-рисковият период тепърва предстои, пише Про нюз Добрич. Очакваните високи температури и продължителното засушаване през август ще доведат до изсъхване на избуялата растителност и ще повишат опасността от пожари както в земеделските земи, така и в горските територии.

От началото на годината противопожарните служби в област Добрич са реагирали на близо 590 произшествия, от които около 300 са били пожари. Значителна част от тях са възникнали в сухи треви и отпадъци, а не в горски масиви или житни площи.

По време на брифинга беше отчетено още, че съвместните проверки на пожарната и останалите институции продължават през целия пожароопасен сезон. Контролът е насочен основно към спазването на противопожарните изисквания при жътвата, изграждането на минерализирани ивици около нивите и готовността на земеделските производители за реакция при възникване на пожар. За констатирани нарушения от началото на сезона са съставени 12 акта, като осем от тях са за неизпълнение на противопожарни мерки в земеделски земи.

Комисар Димитров подчерта, че въпреки сравнително спокойното начало на сезона службите не подценяват риска. Според него именно август традиционно е месецът, в който се регистрират най-големите пожари, а високите температури, силният вятър и сухата растителност могат за минути да превърнат малко запалване в мащабно бедствие.

Редактор "Екип на Петел",

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