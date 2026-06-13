Над 6200 българи с чешки книжки: Разследват автошколи-фантоми и корупционна схема в Чехия

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Автошкола-фантом в Чехия най-вероятно е била посредник в издаването на книжките на двамата шофьори, предизвикали катастрофата на "Челопешко шосе" с четири жертви. Това сочат данни от Прага на фона на мащабно разследване за корупционна схема в град Черношице.

Схемата е действала като добре организирана мрежа с множество участници. Според властите в Чехия, тя е обслужвала граждани на страни от Източна Европа. За услугата те са плащали от 4000 до 5000 евро. Най-малко сред клиентите са българи. Въпреки това над 6200 наши съграждани в момента притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия.

Антимафиотите в Чехия разследват 16 души - служители на изпитни комисии, инструктори и посредници. Те са подпомогнали хиляди източноевропейци да получат чешки шофьорски книжки.

„Издаването на шофьорски книжки на тези водачи е предмет на протичащо в момента наказателно производство в Чешката република, което ние, като Министерство на транспорта, инициирахме", заяви Франтишек Йемелка, говорител на Министерството на транспорта на Чешката република.

Проверяват се случаи, при които изпитващи са получавали подкупи, за да пускат кандидати, въпреки допуснати грешки на изпита, както и такива без проведени реални изпити. Свидетели твърдят, че книжки са били издавани дори на кандидати, които нямат проведени часове по кормуване. Посредници намирали клиенти сред чужденци от Източна Европа - най-вече украинци. Българите са едва 2,2%.

„Това означава, че 6265 българи притежават чешка шофьорска книжка“, посочи Франтишек Йемелка.

Сред тях са и двамата шофьори, предизвикали жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“. Според властите в Прага те най-вероятно са преминали през подобна школа-фантом.

Назначените у нас проверки по случая са закъснели според експерти. А фактът, че двамата не са подменили книжките си, след като пребивават повече от половин година в България, е доста съмнителен.

„Тези хора, които причиниха катастрофата, не са превантирани. Има още много, хиляди като тях“, каза Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики.

Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка коментира: „Това, че те нямат 8-и клас, не означава, че не могат да правят това, което правят с автомобила си. Това не е от некадърност, а от самочувствието, че тях няма кой да ги натисне. Те са над закона. Там има само една патрулка, която те я познават. Там никой не смее да се опълчи и да каже за какво става дума.“

Отчитат и пропуски по отношение на контрола и пътната безопасност.

„Знаете ли, че има автошколи, където има регистрирани 30 автомобила и има два трудови договора. Знаете ли, че има автошколи, където месечно са обучени 57 човека, а в данните в НАП са 15 човека“, каза Ангел Попов.

Кога ще приключи разследването на схемата за шофьорски книжки в Чехия все още не е ясно. Обработката на документите обаче може да отнеме месеци.

Редактор "Екип на Петел",

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