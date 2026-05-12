Над 630 ракети срещу градушките са изстреляни за денонощие

По данни на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен.

Обработени са общо 26 градоопасни клетки от регионалните дирекции в с. Тъжа и с. Петрово (област Стара Загора), с. Старо село (област Сливен), с. Бърдарски геран (област Враца), гр. Долни Дъбник (област Плевен) и с. Долно Церовене (област Монтана).

Сформирани са експертни комисии с представители на Областните дирекции "Земеделие", които да обследват пораженията по насажденията от падналата градушка през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на земеделието.

По предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен.

След настъпване на събитието земеделските производители трябва да подадат в 10-дневен срок заявление за извършване на обследване, припомнят от ведомството.

На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития, пише btvnovinite.bg.

