Над 640 хиляди нуждаещи се българи ще получат пакети с храни и хигиенни материали

Булфото

От днес по графици за отделните общини в страната Българският червен кръст ще раздава пакети с хигиенни материали и основни храни. Те ще стигнат до над 640 хиляди нуждаещи се българи.

Закупени са от Агенцията за социално подпомагане по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане". Едночленните и двучленните семейства ще получат по един пакет с храни и с хигиенни материали, а с трима и повече членове - по два пакета.

Раздаването на пакетите с материална помощ ще продължи до края на ноември, а в Благоевград и Пловдив - и през първата седмица на декември. Девет са продуктите за лична хигиена и почистване на дома.

При храните на този етап се раздават 6 продукта - захар, брашно, спагети, консерви стерелизирани зелен фасул, грах, гювеч.

В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единадесет вида хранителни продукти, по четири договорите се сключват в момента, а за 7 от храните все още не е приключила процедурата по обжалване на обществените поръчки



Графиците и адресите на пунктовете за раздаване са публикувани на интернет страницата на БЧК, също там всеки може да направи проверка по ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да не направи и чрез националния кол център на БЧК /телефон 02 492 85 49/.



Правоимащи са хора, попаднали на различни основания в системата за социално подпомагане, заради ниски доходи.

Най голямата група са получилите целеви помощи за отопление за предходния отоплителен сезон.

Пакетите ще стигнат и до хора с над 90% процента увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски доходи от пенсия, семейства, които се грижат за деца с увреждания и хора, на които държавата е предоставила еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други категории нуждаещи се, предаде БНР.

