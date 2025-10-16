Над 6500 софиянци ще могат да санират домовете си

Пиксабей

Над 6500 жители на 23 блока в столичните райони „Младост“, „Искър“, „Възраждане“, „Кремиковци“, „Красно село“, „Изгрев“, „Надежда“, „Люлин“ и „Подуяне“ ще имат шанс да санират жилищата си със средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Днес тя проведе работна среща с кметове и представители на районните администрации, както и с граждани от Сдруженията на собствениците на жилищните сгради. В нея се включи и Никола Лютов – заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община.

Блоковете са били одобрени за саниране по първия етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2015 г., но за тях не са стигнали предвидените средства. През 2023 г. МРРБ осигури финансиране от държавния бюджет и бяха подписани двустранни споразумения за трансфер на средства с цел енергийно обновяване на блоковете, нефинансирани по Националната програма. В края на 2024 г. със Столична община са сключени анекси за удължаване на сроковете. „Поради различни забавяния от страна на общината, технически и процедурни причини се налага срокът отново да бъде удължен, като ще сключим нови двустранни анекси за завършване на блоковете до 2027 г.“, обясни зам.-министър Янкова. Тя посочи, че инвестицията е за близо 54 млн. лв., като на Столична община вече е отпуснат аванс от над 16 млн. лв. „Става дума за качеството на живот на хиляди граждани на София. Това са близо 2100 апартамента с почти 215 хил. кв. метра застроена площ“, каза още заместник регионалният министър.

Представителите на местната власт информираха за хода процедурите, като бе отчетено, че по някои от обектите вече се работи. Според тях срокът до края на 2027 г. ще е напълно достатъчен за завършване на строителните работи и отчитане на проектите, включително за тези от тях, по които има забавяне в обществените поръчки поради обжалване. Представителите на местната власт и на етажните собствености благодариха на зам.-министър Янкова за удължаването на срока и подчертаха, че чрез този жест всички сгради ще бъдат ремонтирани. „Това са проекти за хората, които ще променят не само енергийните и физически характеристики на сградите, но и облика на града, квартала. Даваме шанс да има обновени домове. Недопустимо е да има осигурени средства, а да не се инвестират. Затова работете със строителите, за да спазите сроковете. Бъдете в диалог с всички в системата – граждани, администрация, изпълнители, за да не се блокира работата, и използвайте всеки спестен ресурс и за облагородяването на блоковото пространство след това“, призова зам.-министър Янкова, предаде БГНЕС.

