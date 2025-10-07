Над 66 000 "маркови" стоки задържаха на "Лесово" и "Капитан Андреево"

снимка: Агенция "Митници"

Над 66 000 "маркови" стоки задържаха митническите служители на "Лесово" и "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На Митнически пункт Лесово са задържани 46 455 спортни облекла, чанти и обувки с обозначения на световни марки при две отделни проверки на товарни автомобили. Те са превозвали текстилни изделия от Турция през България за държави в Европейския съюз.

Стоките са открити при два случая на щателна проверка. Първият случай е от 26 септември, когато на МП Лесово пристигала товарна композиция с чужда регистрация, управлявана от полски гражданин, превозващ текстилни изделия от Турция за Чехия през България.

Голямо количество „маркови“ артикули са иззети и от друг товарен автомобил, управляван от турски гражданин, превозващ транзитно текстилни изделия от Турция за Нидерландия през България. След предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват сред декларираните стоки 23 515 спортни комплекти, блузи, тениски, чанти и спортни обувки с обозначения на различни луксозни марки.

20 360 пък са текстилните изделия, по-голямата част от които чорапи, спортни обувки и чанти със знаци на търговски марки, открити при съвместна проверка митнически служители и гранични полицаи на ГКПП "Капитан Андреево". Стоките са открити в товарен автомобил, пътуващ от Турция през България за Унгария. В товарното помещение на камион са открити 85 колета с 14 050 чифта чорапи, 2882 текстилни изделия, сред които панталони, блузи, якета, както и 2120 шапки, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити са още 740 чифта спортни обувки и 568 чанти със символи на известни марки. Колетите със стоката са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, посочват от митническата агенция.

