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Над 67% от българите се гордеят с победата на Дара на "Евровизия"

19.06.2026 / 11:39 5

Кадър БНТ

Над 67% от българите се гордеят с победата на Дара в песенния конкурс "Евровизия", според проучване на агенция "Мяра". Ясно изразени са и личните симпатии към певицата, макар далеч по-малко хора да харесват самия музикален стил на "Евровизия", отбелязват от агенцията.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 4 и 12 юни 2026 г. сред 817 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Общо 67,2% от запитаните заявяват, че се гордеят с успеха на Дара, отбелязва БТА. 17,9% обаче декларират, че не изпитват гордост от българската представителка. Сред тях изпъкват по-високите възрасти, както и привържениците на по-скептичните към Запада политически партии, посочват от "Мяра". За недостатъчно запознати с темата се считат 7,9% от запитаните, а останалите се колебаят как да отговорят.

Също така добро е личното отношение към Дара. Значителен дял от 66,7% заявяват, че нагласата им към певицата е положителна, а 11,8% – отрицателна. Колебанието е 14,2%, а още 7,3% твърдят, че не познават победителката от "Евровизия". По този индикатор също личи широко одобрение сред всички демографски групи и слоеве в обществото с малко повече скептицизъм и колебание сред най-възрастните. Влияние върху нагласите оказват политическите и ценностни ориентации, като по-резервирани са по-консервативните и критични към Запада групи, отбелязват от агенцията.

От "Мяра" посочват, че обществото ни ясно регистрира разликата между личен, музикален и национален успех и собствени музикални вкусове. Гордостта и симпатиите към Дара значително надвишават феновете на музикалния стил на "Евровизия" като цяло. Декларираните "фенове" на стила музика, доминиращ в конкурса "Евровизия", са 44,1% от всички запитани. 35,4% директно заявяват, че не харесват такъв стил музика. Останалите се колебаят (5,9%) или се считат за недостатъчно запознати с този въпрос (14,6%).

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Коментари
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Горан (преди 4 минути)
Рейтинг: 15755 | Одобрение: -5560
Браво на Дара, аз съм един от тези коите се гордеят че има такива успели българи като Дара, Никола Цолов, волейболистите, Карлос Насар,Нюргюл Салимова , децата които участват и постигат изключителни успехи на международни олимпиади по натематика информатика и т.н. да не ги изброявам всички защото със сигурност ще пропусна много от успелите българи постигнали не само признание в България а и международно такова, за жалост има една малка прослойка необразовани тъпи русофили които нищо не са постигнали и няма да постигнат никога и само хейтят и сеят омраза срещу тях, защото завиждат на успелите, това е вродено на комунистите 
да ама не
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kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 624073 | Одобрение: 122343
В космически кораб двама извънземни си говорят : Земляните получиха ли нашето кодирано съобщение ? Да, разкодирали го като Бангаранга и масово го пеят навсякъде.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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skokos (преди 49 минути)
Рейтинг: 15600 | Одобрение: 2565
След като спечели, още се чудя какво  не и е наред, че да успее. То за предните няколко евровизии всичко беше видно. 
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Дедовото (преди 49 минути)
Рейтинг: 57 | Одобрение: 7
Освен момичето от Варна, кое друго е българско? Текст, музика, хореография, танцьори, пари за подготовка, авторски права? Как да се гордееш?
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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 227186 | Одобрение: -2184
Да е живо и здраво момичето,та европейците да видят ,че в БГ не живеят само мангали!

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