Над 67 хиляди българи от уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд през 2026 г.

Над 67 000 възрастни с ниски доходи, хора с увреждания, бездомни и други представители на най-нуждаещите се от подкрепа групи в обществото ще продължат да получават топъл обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (2021 – 2027) през 2026 г. Удължаването стана възможно, след като правителството вчера даде съгласие Управляващият орган на Програмата да сключва договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на до 5,59 на сто над определения ѝ бюджет.

По този начин ще се осигурят допълнително 26 444 444 лв. С тези средства 226 общини, които предлагат топъл обяд, ще могат да продължат да подкрепят хората от уязвимите групи до 30 септември 2026 г. Настоящите им договори изтичат на 31 януари 2026 г. Допълнителният ресурс ще бъде осигурен от Програма „Образование“ (2021 - 2027).

Екипът на Министерството на труда и социалната политика и Управляващият орган на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (2021 – 2027) ще продължат да търсят възможности за допълнителен финансов ресурс, с който предоставянето на топъл обяд да бъде гарантирано и през 2027 година, посочват от пресслужбата на МС.

